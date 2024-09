Best Street Style From Day 5 Of NYFW SS25

On the fourth day of New York Fashion Week, we saw a variety of looks that we wanted to save to our Pinterest boards for style inspiration. Fashion shows and presentations from Luar, COS, and BruceGlen drew fashion editors and influencers who were dressed to to the nines. These trends, captured by fashion photographer Seleen Saleh, will be on our mood boards for the rest of the year.

At COS, fashion creative Tamu McPherson wore a pop of red in her light knit, quarter-sleeve cutout top with a pair of sleek black pants. She accessorized with a puffy leather clutch and black cat-eye sunglasses. Colman Domingo attended the show wearing a monochromatic army green look. He added layering to elevate his simple look. Influencer Karen Blanchard wore a fiery red knit dress with a long-sleeved turtleneck layered underneath. She added a wide-brim hat, red flats, and a textured handbag to her outfit.

Lots of BruceGlen prints and patterns made an appearance on the stylish streets of New York. One attendee stood out in a pair of wide-legged ombre effect pants featuring a slew of vibrant colors. Another guest wore a matching vibrant set with rainbow color blocking throughout. Additionally, some attendees mixed their patterns by layering a zebra print dress over colorful pants, pairing it with a zebra print jacket over a graphic printed maxi dress, complete with pops of pink and green. Another eye-catching ensemble featured a pink and yellow polka dot shirt and maxi skirt paired with a floral print blue and orange jacket. The look was rounded off with a unique-shaped pink hat and a pink and orange handbag, creating a cohesive, bold look. If you’re looking for inspiration on adding color to your wardrobe, keep scrolling.

01 01 Essence Street Style NYFW SS 25 — Day 5 Seleen Saleh

