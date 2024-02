The 35 Top Street Style Beauty Looks From NYFW FW24

From Marc Jacobs’ off-calendar paper doll house to Beyoncé’s surprise front row appearance at Luar, this New York Fashion proved to be very eventful. Outside of the exclusive front row guest lists and head turning looks on the catwalk are the fashion show goers that turn the streets into their own runway; dishing out and eating up the latest beauty trends.

We spotted Sandy Liang-esque beauty looks: bow-tied hair clips, pigmented blushes, and pink-toned eyeshadows. Meanwhile, others took a more traditional route for fashion week with classic braided middle parts, afros, and slicked back hairdos.

But it wouldn’t be fashion week without taking a little risk, either. Some attendees rocked unexpected lipstick and hair shades, such as turquoise and ice blue. Oh! And we can’t forget the emphasis on skin: everything from matte powders to iridescent dews.

Below, take a look at 35 iconic beauty street style looks from NYFW’s FW24 season.

