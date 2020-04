1. SHAMI “Monica” pearl hoop earrings, $110, shamiofficial.com.

2. ALTUZARRA “Atterbury” barcodestripe linen coat with leather trim, price upon request, altuzarra.com for similar styles.

3. LINDA FARROW “Alona” sunglasses, $675, us.lindafarrow.com.

4. JENNIFER FISHER large chain-link cuff, $650, jenniferfisherjewelry.com.

5. JENNIFER FISHER globe ring, $325, jenniferfisherjewelry.com.

6. TORY BURCH “Lee Radziwill Raincoat Petite” canvas bag, $548, toryburch.com.

7. LOUIS VUITTON “Swift” loafers, price upon request, select Louis Vuitton stores.

This first appeared in our March/April print issue.