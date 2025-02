Essence Street Style: NYFW Fall Winter '25 — Day 3

Seleen Saleh

On the third day of New York Fashion Week, the excitement showed no signs of slowing down, with striking collections from Prabal Gurung, L’Enchanteur, and Anna Sui. Designers delivered bold and imaginative collections, captivating the audience with their masterful craftsmanship and innovative designs. The runway was a spectacle of statement-making looks, drawing in a crowd of editors, influencers, and industry insiders eager to see the latest trends unfold. With each show, the energy only intensified, keeping the momentum strong and setting the stage for even more fashion magic to come.

Prabal Gurung is known for his bold, feminine designs that celebrate diversity, inclusivity, and modern glamour. His collections often feature vibrant colors, intricate draping, and strong tailoring, blending Eastern and Western influences. The Yusuf sisters made a statement on their third day of festivities, stepping out in matching tweed suits. Natasha embraced a monochromatic lavender look, while Nuni turned heads in a hot pink ensemble. Love Island winner Serena Page made a quick stop at SAA to view a compelling installation by CFDA winners L’Enchanteur. Channeling the mob wife aesthetic, she draped herself in a sweeping fur coat, pairing it with a deep-cut, loose-fitting black dress and platform boots.

Below, take a look at all of the unforgettable looks from New York Fashion Week Day 3 by Seleen Saleh.



