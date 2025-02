Essence Street Style: NYFW Fall Winter '25 — Day 2

Seleen Saleh

On the second day of New York Fashion Week, the excitement continued with unforgettable looks at the Sergio Hudson, Fforme, and Christian Cowan shows. Designers brought their bold visions to life, leaving the audience in awe. The runway was filled with show-stopping and captivating designs, drawing in a crowd of editors, influencers, and fashion insiders who were buzzing with anticipation for what was to come. These new collections keep the momentum going and set the stage for more fashion magic to follow.

Christian Cowan is known for his bold, glamorous, and high-energy designs that often feature vibrant colors, daring cuts, and statement-making embellishments. Influencer Chee Smalls grinned from ear to ear, rocking a fur-trimmed white jacket from Hanifa paired with Alaïa boots. As the wind picked up, her coat fluttered gracefully, adding to her effortlessly chic look. Moda Operandi’s Gabriella Cadet dashed from show to show in a fur jacket with dramatic almost-bell sleeves, paired with oversized cargo pants and a bag from Who Decides War. She finished off the look with a pair of shielded shades from Oakley.

Karen Blanchard made an entrance at the Sergio Hudson show, wearing a green body-hugging dress with subtle ruching. She accessorized with a statement necklace, full of intricate adornments and an Eastern-inspired, handmade vibe, complemented by bold red lipstick and sleek black-out sunglasses. The Real Housewives of New York newbie, Racquel Chevremont, paused for an interview outside the Sergio Hudson show, rocking an all-black leather ensemble with a distinctive silhouette, paired with matching leather shorts and a button-up shirt.

Below, take a look at all of the fantastic looks from New York Fashion Week Day 2 by Seleen Saleh.

